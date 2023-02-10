مصرع مسن اختناقا داخل منزله بالغربية.. أشعل النار للتدفئة

اشتد البرد على «سعد. عبد. ال. س» فجمع بعض الأعواد الخشبية ووضعها داخل موقد للحصول على التدفئة اللازمة ومواجهة الصقيع، والطقس السئ، لكنه لم يكن يعلم صاحب الـ 60 عامًا أن الأمر يصل إلى إنهاء حياته اختناقا، داخل منزله بقرية صناديد التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.

التحريات والمعاينة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى «سعد.عبد.ال.س» ويبلغ من العمر 60 عاماً، ومقيما بمفرده بشارع الدرب بقرية صناديد، إثر تعرضه للاختناق، بعدما أشعل النيران من أجل التدفئة ما نتج عنه دخان كثيف تسبب في وفاته.

إخطار بوفاة مسن

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد، بمصرع شخص في العقد السابع من العمر، داخل منزله، بقرية صناديد، التابعة لدائرة المركز، بعد أن قام بإشعال موقد نار من أجل التدفئة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.