بعد أسبوع من زفافهما.. مصرع عروسين اختناقا بالغاز في دلجا بالمنيا

لقي عروسان مصرعهما، اليوم الجمعة، اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن تسرب الغاز الطبيعي داخل منزلهما، في قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، في أقصى جنوب غربي محافظة المنيا.

وفاة عامل وزوجته اختناقا بالغاز

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن وصول كلا من «جمال ح»، 27 عاما، عامل، وزوجته «زينب ع»، 25 عاما، ربة منزل، إلى المستشفى المركزي، في حالة سيئة، وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما.

تسرب الغاز داخل منزل العروسين

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفيين حديثا الزواج، إذ تم عقد قرانهما قبل نحو أسبوع، وقد لقيا مصرعهما بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون إثر تسرب الغاز الطبيعي داخل منزلهما في قرية دلجا التي تقع غرب مركز ديرمواس.

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت ندب مفتش صحة مركز ديرمواس لتوقيع الكشف الطبي على الجثتين وتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي بذلك.