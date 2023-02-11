السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت الموافق 11 فبراير الجاري، لافته إلى أنها وضعت خطة شاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بورش «كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز»، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز.

إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل

وأضافت هيئة السكك الحديدية في تقريرلها، أنه جاري التعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة وعمرة العربات الروسية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات الموردة من الشركة الروسية وكذلك الشركة المجرية.

متوسط تأخير القطارات اليوم السبت

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط تأخيرات القطارات اليوم:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

نقل الخبرة للعناصر البشرية

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.