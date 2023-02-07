«السكة الحديد»: شركة «تالجو» هي المسؤولة عن اختيار قائدي القطارات

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تشغيل قطارات «التالجو»، على خطوط السكة الحديد يمر بالعديد من التجارب الفعلية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وأضاف المهندس محمد عامر لـ«الوطن»، أن شركة التالجو هي التي تحدد من يصلح لقيادة هذه النوعية من القطارات، لافتاً إلى أن تجارب التشغيل تتم وفق القواعد الأوروبية وهي «صعبة».

أيام تشغيل قطار تالجو الفاخر

ونوه رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أن قطار «التالجو»، يختلف عن أي قطار آخر في السرعات ويستخدم تكنولوجيا معقدة بالنسبة لمنظومة السكة الحديد لكنها تحقق مزيداً من الرفاهية للراكب.

يذكر أنه تم إطلاق أولى رحلات قطار التالجو للوجه القبلي، «الجيزة وأسيوط وسوهاج والأقصر»، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع كما تقرر أن يعود من محطة الأقصر بنفس محطات الوقوف في رحلة الذهاب وذلك أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

أستاذ طرق: يجرى تنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أن النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في مختلف قطاعاته، حيث تشهد الطرق والكباري نقلة حضارية، كما يشهد قطاع السكة الحديد تطوراً كبيراً لم يشهده من قبل.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن الدولة اتخذت منحى جديدًا وهو مواكبة التطور، حيث يمثل مشروع المونورويل الذي سيدخل مصر لأول مرة نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، كما تقوم وزارة النقل بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية.