أسعار وجبات قطار تالجو الفاخر بجميع أنواعها.. «هتاكل وتحلي»

انطلقت يوم 5 فبراير الجاري، أولى رحلات قطار تالجو الفاخر لخط الصعيد «القاهرة - الأقصر»، التي تضاهي أفخم القطارات العالمية، فأصبحت حاليًا تجول بالوجهين البحري ما بين القاهرة والإسكندرية، والقبلي بمحافظات الصعيد، لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، ومن هنا فما هي أسعار وجبات قطار تالجو الفاخر؟

تفاصيل أسعار وجبات قطار تالجو الفاخر

حصلت «الوطن» على أسعار وجبات قطار تالجو الفاخر، لجميع الوجبات، ومنها وجبة بيكاتا فراخ ولحم بصوص المشروم ووجبة فراخ جريل ووجبة شيش طاووق.

- سعر وجبة بيكاتا فراخ وتُقدم مع خضار سوتية وأرز بالشعرية مع سلطة خضراء وقطعة حلو غربي وخبز: 75 جنيهًا.

- سعر لحم بصوص المشروم وهو كباب لحم صوص مشروم يُقدم مع أرز بسمتي بالبسلة مع بطاطس ويجز وزيتون، كما يقدم حلو شرقي وخبز: 75 جنيهًا.

- وجبة فراخ جريل وهي صدور فراخ على الجريل تقدم مع بطاطس بورية كما تقدم مع حلو غربي وميكس سلطة وخبز: 75 جنيهًا.

- وجبة شيش طاووق وتُقدم مع المكرونة وبطاطس ويجز مع زيتون وسلطة طحينة وحلو شرقي: 75 جنيهًا.

- وجبة شاورما لحم وتُقدم مع أرز بالشعرية والخضار السوتية مع سلطة خضراء وحلو غربي وعيش: 75 جنيهًا.

- وجبة شاورما فراخ وتُقدم مع أرز أصفر بالزبيب مع بطاطس بورية وسلطة طحينة وحلو غربي: 75 جنيهًا.

- وجبة فراخ بانية وتُقدم مع مكرونة بالخضار وبطاطس ويجز مع سلطة خضراء وحلو شرقي وخبز: 75 جنيهًا.

يذكر أن هيئة السكك الحديدية، حددت مواصفات قطارات تالجو الفاخر، موضحة أنها تحقق أقصى قدر من الراحة وتوفر الوقود المستهلك فى الرحلة، ومزودة بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم.