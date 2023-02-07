«السكة الحديد» تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. تصل إلى 60 دقيقة

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير الجاري، نتيجة ما يتم من بعض الأعمال الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة، موضحة أنه تم إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة إجمالية 1.957 تريليون جنيه تنتهي بنهاية 2024.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء بحسب ما أعلنت عنه الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية

وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالي ميزانية تطوير مترو الأنفاق والجر الكهربائي 1054.2 مليار جنيه و530 مليار جنيه للطرق والكباري و225 مليار جنيه للسكك الحديدية و129 مليار جنيه للنقل البحري و15 مليار جنيه للمواني البرية والجافة والمراكز اللوجيستية و4 مليار جنيه للنقل النهري.

عقد إيجار دورين بمحطة سكك حديد دمنهور كمقر لفرع قضايا الدولة

وفي سياق منفصل، وقع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون بشأن عقد إيجار دورين بمحطة سكك حديد دمنهور كمقر لفرع قضايا الدولة بدمنهور ثاني، وكيفية التعاون المثمر بين الجهتين.