متحدثة إقليمية للصليب الأحمر: نقدم الدعم لملاجئ المضارين من زلزال سوريا

قالت إيمان الطرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنّ آخر التقارير بشأن الزلزال تشير إلى أنّ أكبر الأضرار موجودة في كل من اللاذقية وحلب وإدلب وطرطوس وحماة، موضحةً: «توجَد فرقنا وتعمل بالشراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري».

نحاول حاليا تقديم المساندة اللازمة للملاجئ

وأضافت «الطرابلسي» خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا نشارك في عمليات الإنقاذ تحت الأنقاض، لكن نحاول حاليا تقديم المساندة اللازمة للملاجئ التي تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين والنازحين داخليا، ومن المرجح أن ترتفع أعداد النازحين خلال الفترات الماضية».

وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «نحاول بالشراكة مع وزارة الصحة السورية أن نساند المستشفيات وبخاصة في كل من حلب واللاذقية وحماة عبر منحها المواد الطبية اللازمة لإنقاذ الجرحى».

أكثر المناطق هشاشة حول سوريا

وأكدت: «دفعنا بأخصائيين في الطب الشرعي إضافة إلى الزملاء والزميلات الذين يشتغلون على محاولة تقييم مستوى المساعدات التي يجب تقديمها خلال الفترات المقبلة، ونظرا لطبيعة المنطقة التي ضربها الزلزال وهي شمال سوريا وشمال غرب سوريا التي تعتبر من بين أكثر المناطق هشاشة حول سوريا بسبب تضررها بأثر 12 سنة من النزاع وطبيعة البنى التحتية الهشة الموجودة هناك إضافة إلى الهشاشة الاجتماعية للسكان، نحن نقدر أن الكارثة الطبيعية تأتي على خلفية كارثة إنسانية كانت قائمة، وبالتالي فإن المضاعفات أكبر».