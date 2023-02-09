روسيا تحذر بريطانيا من تزويد أوكرانيا بطائرات قتالية وتتوعد بالرد

وجهت وزارة الخارجية الروسية تحذيراً شديد اللهجة إلى بريطانيا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أنباء عن اعتزام المملكة المتحدة تزويد القوات الأوكرانية بطائرات قتالية حديثة، الأمر الذي أكدت موسكو أنه ستكون له عواقب عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية، وعلى العالم بأسره.

وجاء في بيان للسفارة الروسية في لندن، أوردته وكالة «تاس» الرسمية، صباح الخميس: «نود أن نذكر المسؤولين في بريطانيا أنه بناءً على ضميرهم بخصوص هذا الأمر، فإنه سيكون هناك حصاد دموي للجولة التالية من التصعيد»، في إشارة إلى احتمالات تزويد أوكرانيا بمقاتلات بريطانية.

موسكو: عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره

وأشارت السفارة الروسية، في بيانها، إلى أن مزيداً من التصعيد للأزمة الأوكرانية، ستكون له «عواقب عسكرية وسياسية» على القارة الأوروبية والعالم بأسره، وأضافت أنه «لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني»، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وأثناء زيارته للمملكة المتحدة أمس، التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وعدداً من المسؤولين في لندن، حيث طلب من حلفاء بلاده تزويد القوات الأوكرانية بمزيد من العتاد العسكري، كما طلب دعم أوكرانيا بطائرات قتالية.

«سوناك» لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات قتالية

ورد «سوناك» على طلب «زيلينسكي» بأنه لا يستبعد شيئاً فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إن مسألة تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة كانت جزءاً من النقاشات، التي دارت خلال لقاءات الرئيس الأوكراني مع المسؤولين في الحكومة البريطانية.

وفي موسكو، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إطار تعليقها على قرار سابق لفرنسا بتزويد أوكرانيا بطائرات قتالية، أن «هذه التصريحات لا تؤدي سوى إلى زيادة شهية نظام زيلينسكي، التي لا سقف لها»، وفق ما نقلت الوكالة الروسية للأنباء.