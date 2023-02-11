خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: البريطانيون نادمون على الخروج من الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور أنور القاسم الخبير الاقتصادي بصحيفة «فايننشال تايمز»، أن البريطانيين نادمون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن آخر استطلاع رأي أظهر أن كثيرا من المواطنين البريطانيين يعتبر أن حزب «المحافظين» ضللهم بخصوص الانضمام للاتحاد الأوروبي، ويطالب بعمل استفتاء جديد للانضمام للاتحاد الأوروبي مرة أخرى.

«المحافظين» يرفض الاعتراف بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان سبب المشاكل الاقتصادية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب «المحافظين» يكابر ولا يريد أن يعترف أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان سبب المشاكل الاقتصادية، معتبرًا أنه سبب وليس السبب الرئيسي الوحيد.

بريطانيا تضررت من الأزمة الروسية الاوكرانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

وأشار إلى تضرر بريطانيا من الأزمة الروسية الاوكرانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي باتت ترهق البريطانيين وأفقرت شريحة كبيرة منهم، موضحا أن الشركات الكبرى أصبحت تعاني من أسعار الطاقة في بريطانيا.