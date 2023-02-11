انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.. وانتظام المحاضرات بالكليات غدا

انطلقت أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2023، بمختلف الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات انتظام الدراسة اليوم بمختلف الكليات، واستقبال الطلاب، وإعلان الجداول الدراسية وكذلك استمرار أعمال استقبال الطلاب في المدن الجامعية على أن تنتظم جميع المحاضرات بدءاً من غد الأحد.

انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، لـ «الوطن»، بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 بعدد من الكيات، على أن تنتظم أعمال المحاضرات بجميع الكليات غدا، لافتا إلى أن الكليات تستقبل الطلاب اليوم للاطلاع على الجداول وأماكن المحاضرات، وكذلك استمرار أعمال استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بنين و بنات، موضحاً أن الكليات تعمل حالياً على الانتهاء من رفع المقرارات الدراسية للمناهج الدراسية عبر المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية المختلفة بجانب التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، لـ «الوطن»، انتظام الخريطة الزمينة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فيما يتعلق بموعد التيرم الثاني، مؤكداً أن الجامعة بدأت اليوم في استقبال الطلاب بمختلف الكليات في أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2023، منوهاً إلى أنه جرى الشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.