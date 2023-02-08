وزارة الصحة: فحص 1200 مواطن ضمن حملة «صحة الرئة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ2 مليون و253 ألف مواطن بالعيادات الخارجية لمستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية، البالغ عددها 33 مستشفى و131 مستوصفا للأمراض الصدرية، خلال عام 2022، وفحص 1200 مواطن ضمن حملة «صحة الرئة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تقديم الخدمة الطبية لـ33 ألفا و111 مريضا بالأقسام الداخلية، و15 ألفا و420 بالرعايات المركزة بمستشفيات الصدر، موضحًا أنه أجريت 390 ألفا و102 أشعة بمختلف أنواعها عادية ومقطعية وتليفزيونية للمرضى بمستشفيات الصدر.

وأضاف: «كما جرى عمل 1203 منظارات شعبية وصدرية، بالإضافة إلى إجراء 5 آلاف و16 عملية جراحية بأقسام الصدر، من ضمنهم 4 آلاف و365 عملية صغرى و96 جراحة كبرى، بجانب 66 جراحة ذات مهارة دقيقة».

العيادات المسائية بوزارة الصحة

وأشار «عبدالغفار» إلى تفعيل العيادات المسائية بـ18 مستشفى للأمراض الصدرية، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ إذ استقبلت 33 ألفا و746 مترددا خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، كما جرى مناظرة 1667 حالة عن طريق وحدات التشخيص عن بعد بمستشفيات صدر المعمورة وطنطا وبهوت والمنيا والمرج.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه جرى فحص 1200 مواطن، ضمن حملة «صحة الرئة»، التي أطلقتها وزارة الصحة بمدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات مؤتمر المناخ، لافتا الى أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض الانسداد الرئوي بين المدخنين، ورفع الوعي لدى المواطنين بخطورة التدخين وضرورة الإقلاع عنه؛ إذ أن الحملة تتضمن جمع التاريخ المرضي للمدخنين، وتسجيل أي شكاوى تنفسية خاصةً السعال المتكرر، وقياس وظائف التنفس من خلال جهاز قياس كفاءة الرئة.

الأمراض الصدرية

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه جرى تدريب 1121 متدربا على أساسيات الطب الرئوي وإدارة أدوية الدرن وأساسيات الرعاية المركزة للجهاز التنفسي ومكافحة عدوى الدرن، بجانب تدريب مدخلي البيانات على ميكنة وحدات الصدر، لرفع كفاءة العاملين بمستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية.