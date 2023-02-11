مصرع شاب اختناقا بغاز السخان في السنطة بالغربية

بعد عناء ومشقة طوال اليوم في عمله، عاد إلى منزله في قرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، ومع برودة الطقس، فضّل الشاب «السيد سلامة» الاستحمام بالماء الساخن، كعادته بعد الانتهاء من عمله، لكي يحصل منه على التدفئة، ومن أجل أن يساعده على الاسترخاء، ويمحي به أثار التعب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بالاختناق من غاز السخان.

التحريات والمعاينة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعى «السيد سلامة»، ويبلغ من العمر 20 عاما، ومقيم بقرية الأنبوطين بدائرة مركز شرطة السنطة، اختناقاً بغاز السخان أثناء الاستحمام.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

إخطار بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، تلقت إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى السنطة المركزي، يفيد بوصول شاب في العقد الثالث من العمر، جثة هامدة، ادعاء تعرضه للاختناق بغاز السخان أثناء الاستحمام.