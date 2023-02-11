إنقاذ طفل بعد 120 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا.. خرج هادئا «فيديو»

نجحت فرق الإنقاذ في تركيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من إنقاذ طفل من تحت أنقاض مبنى سكني مدمر، وذلك بعد أكثر من 120 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مخلفا أكثر 24 ألف قتيلاً.

صحة الطفل جيدة

وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة «العربية»: «سُحب الطفل التركي الذي بدا بصحة جيدة، من تحت أنقاض مبنى في منطقة هاتاي التركية التي تضررت للغاية بسبب زلزال تركيا وسوريا المدمر».

هدوء الطفل

وأظهر مقطع الفيديو، والذي لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، رجال الإنقاذ في تركيا وهم يقومون بسحب الطفل التركي من تحت الأنقاض، والذي بدا هادئا على العكس من معظم الأطفال الذين تم إنقاذهم خلال الأيام الماضية، وكأنه غير مدرك ما يحدث معه، وتم وضع الطفل على ناقلة لنقله لتلقي الإسعافات، كما تمت تغطيته ببطانية لتدفئته بعد قضائه 5 أيام وسط البرد القارس أثناء زلزال تركيا وسوريا.