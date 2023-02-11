«الأرصاد» تكشف عن وجود غطاء كثيف من السحب الممطرة في عدة مناطق

شهدت العديد من المناطق صباح اليوم السبت، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تمثلت في بورسعيد ودمنهور والضبعة، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعلن انتشار غطاء سحابي كثيف من السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ليسود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وزاد نشاط الرياح من الشعور بانخفاض درجات الحرارة في كافة الأنحاء.

أماكن تواجد الغطاء الكثيف من السحب الممطرة

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيانها، اليوم، عن أماكن تواجد ذلك الغطاء السحابي الممطر، مشيرة إلى تكوّن تلك السحب في سماء الإسكندرية وسيدي عبدالرحمن والضبعة والعلمين والسلوم ومرسى مطروح وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري مصحوب بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

وبالنسبة لسقوط الأمطار في محافظة القاهرة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار الخفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% إلى القاهرة الكبرى مساء، وتكون تلك الأمطار على فترات منقطعة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح، ويكون مائل للبرودة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة والكبرى، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، ويتكون الصقيع على مناطق من وسط سيناء، ويكون هناك فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.