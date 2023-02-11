8 معلومات عن معرض «إيجبس 2023».. أبرزها حضور 41 شركة طاقة عالمية

تنطلق، غدا الأحد، فعاليات معرض «إيجبس 2023» للطاقة والبترول، فى دورته السادسة، وذلك حتى 15 فبراير الجاري، تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة»، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة في العالم

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير 8 معلومات عن معرض «إيجبس 2023، وفقا لما أعلنته وزارة البترول، كالآتي:

1- يحضره كل الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز في العالم، ونخبة من وزراء الطاقة وممثلي الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى بالاتحاد الأوروبي، وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين في قطاع الطاقة.

2- يستعرض المعرض أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز، إضافة إلى تعزيز الشراكات واستعراض أفضل الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها تغيير مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

3- تنظمه مصر سنويًا، ويعتبر منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة على مستوى العالم والشركات العالمية للبترول والغاز والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية، لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة في مصر.

دعم الصناعة في مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة

4- المؤتمر يعزز اتجاهها للنمو والتطور وإبرام المزيد من الشراكات الدولية، وإقامة حوار مباشر بين صناعة البترول والغاز المصرية وقادة صناعة الطاقة في العالم يتم ترجمة مخرجاته في صورة فرص تعاون واستثمار مشترك، علاوة على عرض أفضل الممارسات والخبرات التي يمكنها تطوير ودعم الصناعة في مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة.

6- انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية على مستوى العالم، في ظل تحديات جمة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصورة عامة وقطاع الطاقة بصفة خاصة والذى يعد في مقدمة القطاعات التي تأثرت بالمشهد العالمي.

مشاركة أكثر من 12 ألف شخص في المؤتمر

7- يأتي تنظيم المرتمر في أعقاب قمة المناخ «Cop27» بأشهر قليلة، بما يعزز استكمال جهود خفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز التي دعمتها مصر بشكل جوهري، من خلال مبادرتها لإشراك أطراف هذه الصناعة لأول مرة في قمة المناخ بشرم الشيخ، لإزالة الكربون والذى كان بمثابة علامة فارقة في جهود صناعة البترول والغاز لتحقيق الاستدامة والالتزام بمسئولياتها البيئية.

8- 41 شركة عالمية للبترول والغاز تشارك في الفعاليات، ويستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 32 ألف مشارك، وما يتخطى ألفين من أعضاء الوفود، و41 شركة عالمية للبترول والغاز، و500 عارض، و260 متحدثًا، ويتضمن المعرض 12 جناحًا دوليًا، وتتخطى جلساته 65 جلسة نقاشية.