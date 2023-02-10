حزن في قنا بعد وفاة شاب أثناء ممارسة كرة القدم

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية القصير بخانس، التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، عقب وفاة شاب أثناء لعبه مباراة كرة قدم مع أصدقائه داخل أحد مراكز الشباب بالقرية.

وشيع المئات من أهالي قرية القصير بخانس بمركز أبوتشت جثمان الشاب، ودفنه في مقابر العائلة، بعدما صرحت جهة التحقيق بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

توفى الشاب أثناء لعب كرة القدم

وقال محمد عبدالحميد، أحد أقارب الفقيد، إن الشاب مؤمن تركي، الموظف في المحكمة الاقتصادية بقنا، تعرض لحالة إغماء مفاجئة أثناء لعب مباراة كرة قدم عصر اليوم، رفقة عدد من أصدقائه في القرية في ملعب مركز شباب القصير بخانس بمركز أبوتشت، وجرى نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزي لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة بسبب توقف عضلة القلب.

وتبين بعد ذلك أنه تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية أوقفت عضلة القلب ووفاته، عقبها بعد التأكد من وفاته داخل المستشفى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

وأضاف أن «مؤمن» يتمتع بحسن الخلق وتعامله البسيط مع أصدقائه، وكان الكل يحبه.

صديقه: خبر وفاته كالصاعقة

وقال على موافي، صديق المتوفى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وفاة صديقي وزميلي في العمل، مؤمن تركى أمين سر محكمة قنا الاقتصادية، كان بمثابة صاعقة وحزن للجميع.