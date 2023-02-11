«الأرصاد»: صقيع في بعض المحافظات.. والحرارة أقل من 5 محافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء في فترة النهار تكون مائلة للبرودة على أغلب المناطق الشمالية ومعتدلة ومائلة للدفء على المناطق الجنوبية، مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، موضحة أنه خلال فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر فإن الأجواء ستكون شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية.

الصقيع يتكون على المزروعات الموجودة وسط سيناء وشمال الصعيد

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الصقيع يتكون على المزروعات الموجودة وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد الذي يصل إلى أقل من 5 درجات، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى بسبب انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الامطار ستستمر معنا غدًا وبعد غد، وستظل في المناطق الساحلية، أي ستنحسر في سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسط، مع استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، كما أن البلاد ستتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن هذا المنخفض سيكون على ارتفاع 6 كيلومترات من سطح الأرض، وما زالت مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا ومرورا بالبحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الأمر يجعل هناك تكاثراً في السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار المتوسطة

وتابعت، أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار المتوسطة على المناطق الساحلية تحديدا سواحلنا الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، كما أن الأمطار قد تزيد على مطروح والإسكندرية وتتحول إلى أمطار غزيرة وبعض المناطق من البحيرة، وستسمد الأمطار إلى بعض المحافظات الداخلية مثل المنوفية، الغربية، الشرقية، وجنوب الوجه البحري، أمطار خفيفة وقد تزيد إلى متوسطة أحيانا على فترات متقطعة من اليوم، وخلال فترة المساء قد تمتد الأمطار إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى في المساء