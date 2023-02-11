«الأرصاد»: أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة في طقس اليوم السبت

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري؛ قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من (الإسكندرية - مطروح).

الفرصة مهيأة اليوم السبت لسقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان لها، أن الفرصة مهيأة اليوم السبت لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

نشاط للرياح على مناطق متفرقة من البلاد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث تصل لـ50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث تصل لـ40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وقد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة بينما تبلغ الصغرى 9 درجات وتصل درجة الحرارة العظمى على محافظات شمال الصعيد لـ19 درجة وتبلغ الصغرى 6 درجات وتصل العظمى على جنوب الصعيد لـ26 درجة بينما تصل الصغرى لـ11 درجة.