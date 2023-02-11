تقدم أعمال تنفيذ محطة «البوهي» ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق «صور»

تقدمت أعمال تنفيذ محطة «البوهي» ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث يمتد الخط الثالث من إمبابة والمهندسين مروراً بأسفل النيل ووصولاً للمحطة التبادلية «عدلي منصور»، وتأتي أهميته في كونه أول محور عرضي يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، ويحقق الترابط مع منظومة وسائل النقل المختلفة.

مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق

وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق، يمتد الخط الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث بطول 4 كم، وتشمل 4 محطات نفقية، منها محطة ناصر كمحطة تبادلية مع الخط الأول لمترو الأنفاق «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات» وتم دخولها الخدمة.

أهمية الخط الثالث لمترو الأنفاق

ويحقق الخط الثالث للمترو الترابط مع منظومة وسائل النقل المختلفة من خلال عدد من المحطات، أولها محطة ناصر، والتي تحقق الربط مع الخط الأول، ومحطتي العتبة وجامعة القاهرة، والتي تحقق الربط مع الخط الثاني، ومحطة عدلي منصور والتي تحقق الربط مع القطار الكهربائى «السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية».

كما تحقق محطة وادى النيل تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل، ومحطة الاستاد تحقق تبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل، ويبلغ طول الخط الثالث 41.2 كم و34 محطة «21 نفقي + 2 سطحي + 11علوي».