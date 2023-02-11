«مترو الأنفاق»: توظيف 18 ألف عامل بالخط الأخضر للقطار الكهربائي السريع

اهتمت الدولة مؤخراً بوسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، كونها تمثل أهمية كبيرة في المنظومة، ويأتي على رأس هذه الوسائل القطار الكهربائي السريع، الذي يربط مختلف أنحاء الجمهورية بعضها ببعض، وينقل الركاب والبضائع من مناطق مختلفة، ما يعمل على خلق حياة جديدة في المجتمعات العمرانية ويساعد على الامتدام العمراني في مناطق حيوية جديدة.

توفير 85% من القوى العاملة من المصريين

القطار الكهربائي السريع، يتكون من 3 خطوط رئيسية، أول هذه الخطوط هو الخط الأخضر من مرسى مطروح إلى العين السخنة بطول 660 كيلومتر، فبحسب الهيئة القومية لمترو الأنفاق، سيؤدي هذا الخط إلى توظيف ما يقرب من 15 ألفًا إلى 18 ألف عامل خلال أوقات ذروة التشغيل، وسيتم توفير غالبية القوى العاملة بنسبة 85% من قبل المصريين من المناطق القريبة من مواقع الإنشاء.

وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي للهيئة، فسيكون هناك تواجد للآلات والمعدات المعتاد استخدامها في مثل هذه المشروعات الكبيرة من الجرافات والرافعات والحفارات والممهدات والشاحنات واللوادر وغيرها من المعدات.

توسيع شبكة النقل الحالية

يتماشى قطار مصر السريع المعروف باسم القطار الكهربائي السريع، مع رؤية مصر 2030، وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز البنية التحتية للنقل في مصر، ومن خلال توسيع شبكة النقل الحالية، فضلاً عن تقديم خدمة أفضل للمجتمعات في المناطق الحضارية الجديدة، إذ سيتمكن المواطنون من استخدام وسائل نقل مستدامة غير متوفرة حالياً إلى المناطق الصناعية في جميع أنحاء البلاد.