تخصيص 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير 36 شارعا بالجيزة

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتخصيص 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير وتبليط بالانترلوك لعدد 36 شارع من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم والتي تعاني من وجود نقص بالخدمات خاصه فيما يتعلق بالبنية التحتية علي مدار السنوات الماضية .

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

واكد اللواء أحمد راشد في تصريحات صحفية ان المحافظة حريصة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لما لها من أهمية في تيسير حركة التنقل وإضفاء المظهر الحضاري للشوارع مؤكداً علي رصد احتياج منطقه كفر غطاطي لتطوير العديد من الشوارع التي لم تشهد اي أعمال تطوير من قبل وذلك لخدمة شريحه كبيرة من المواطنين القاطنين بتلك المنطقه .

المتابعة الدورية للشركات المنفذة ومدي التزامها بالمواصفات المحددة للأعمال

وكلف اللواء أحمد راشد مديرية الطرق وحي الهرم بالبدء علي الفور في أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع التي تم إدراجها للتسهيل علي المواطنين مشدداً على ضرورة أن يتم المتابعة الدورية للشركات المنفذة ومدي التزامها بالمواصفات المحددة للأعمال وجودة الخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة وإضفاء المظهر الحضاري اللائق لتلك الشوارع .

دعم الشوارع بأعمدة أنارة

واوضح محافظ الجيزة ان الشوارع المقرر بدء الأعمال بها يصل أجمالي اطوالهم الي 26 الف متر و تشمل الاعمال انشاء ارصفه للمشاه ورصف بالانترلوك للطريق ودعم الشوارع بأعمدة أنارة وبالوعات صرف امطار بالاضافه الي شجيرات وزراعات وفقا للمساحات المتاحة. لافتا ان الشوارع هي الشعراوي ، ابو سريع ،ناصر إبراهيم ،حجاج ، محمد بيومي ، الحرية ، علي شعبان ، غازي شيته ، نصر مبروك غطاطي ، حسانين السني ، فرحات شيته ، علي نصر ، صفوت ابراهيم ، ابو عيش ، سيد جمعه ، الغلباني ، محمد كمال ، احمد ابو زيد ، شيته ، إبراهيم رجب ، رزق عيسي ، فرحات بدوي ، عبد النبي حجازي ، احمد سنوس ، علي الجعري ، سيد بدوي ، سيد بسولي ، حضاني ، الدوار ، الدربي ، ابراهيم ، ايو قصام ، مؤمن ، محي غطاطي ، سعد مبروك ، حسين رضوان . واشار المحافظ ان الفترة المقبلة سوف تشهد رفع كفاءة العديد الشوارع الجانبية والمتفرعات الاخري بقطاعات المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.