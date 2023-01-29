محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة واستغلال المساحات أسفل محور كمال عامر

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار مجهودات رفع كفاءة وتطوير المواقع والساحات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر، واستغلالها لخدمة المواطنين، وجعلها ساحات انتظار للسيارات ومواقف للسرفيس ومحال حضارية لخدمة المترددين.

رفع الإشغالات والتعديات

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية خلال جولته لمتابعه أعمال إنشاء الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة، والتي وجه خلالها المحافظ بضرورة أن تنفذ الأعمال على أكمل وجه، والاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري، إلى جانب رفع نواتج الأعمال من رتش ومخلفات وتحسين كفاءة النظافة والقضاء على أي مظاهر للإشغالات والتعديات على الطريق العام، بالإضافة لتوجيه إدارة المرور بتخطيط المنطقة المحيطة بمحور كمال عامر للقضاء على أي اختناقات مرورية.

وشملت جولة المحافظ تفقد موقف السرفيس الحضاري الجديد بمنطقة أرض اللواء، والمقام لاستيعاب 300 سيارة سرفيس، ليساهم بشكل كبير في القضاء على المواقف العشوائية التي تعاني منها المنطقة ويقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين، ويضم خطوط أرض اللواء والبراجيل والطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية والسودان وغيرها من الخطوط التي تخدم مواطني المنطقة، مع تدعيمه بخطوط سير إضافية.

التزام السيارات بخطوط السير والتعريفات المحددة

وتفقد المحافظ الخدمات المقدمة داخل الموقف، موجها بضرورة متابعة التزام السيارات بخطوط السير والتعريفات المحددة لها، والتعامل الفوري مع أى شكاوى واردة من المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة النظافة داخله والتنسيق مع المحال بوضع طفايات للحريق للحفاظ على السلامة العامة.

كما تابع المحافظ أعمال صيانة السلم الكهربائي لكوبري المشاة بأرض اللواء، الجاري تنفيذها في إطار الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الكوبري للتسهيل على المواطنين خاصة كبار السن في التنقل، مؤكدا ضرورة إجراء الصيانات الدورية لها.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة بغلق أحد المقاهي بنطاق حي بولاق الدكرور لتعديها على حرم الطريق العام وافتراشها لجانبي الطريق، مشددا على رئيس الحي بعدم السماح بتعدي المنشآت والمحال على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.