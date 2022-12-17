محافظة الجيزة: رصف وتطوير طريق المنطقة الأثرية بالبدرشين

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات الخاصة بمديرية الطرق بالمحافظة للعام المالي الحالي.

رصف شوارع بالعجوزة

وتابع «راشد» نسب التنفيذ في أعمال رصف شارع المعتمدية بحي العجوزة، بدءا من شارع ترعة الزمر، بالإضافة إلى التبليط بالإنترلوك لشارع مرسي محمود وبعض المتفرعات بمنطقة أرض اللواء، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة والشوارع الداخلية.

كما تابع محافظ الجيزة تقدم نسب تنفيذ أعمال توسعة ورصف وتطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم بطول 2.5 كم، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

تطوير طريق سقارة السياحي

واطلع محافظ الجيزة على نسب التنفيذ لمشروع تطوير ورصف طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة البدرشين، والجاري تطويره بطول 1.5 كم وبعرض 11م، في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بطريق عزبة الخلايفة امتداد القومية بحي الوراق.

وشدد «راشد» على مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعة الانتهاء منها.