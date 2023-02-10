محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعات الطريق الدائري بالمريوطية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، على المتابعة الميدانية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم.

توسعات الطريق الدائري بالمريوطية

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، أن اللواء أحمد راشد، تفقد مواقع إنشاء مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص، وربطه على الطريق الدائري بنطاق حي الطالبية، إضافة إلى أعمال توسعات الطريق الدائري بالمريوطية.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية، برفع كفاءة القطاعات المستحدثة أسفل توسعات الطريق الدائري بطريق المريوطية، من أرصفة مشاه وباكيات حديدية للممشى السياحي، وساحات الانتظار ومحيط النقاط التجارية للظهور بالشكل اللائق.

رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي نطاق حي الهرم، موجها باستمرار تنظيم الحملات على مدار اليوم من خلال هيئة النظافة والحي لرفع كل المخلفات والرتش وتمهيد الطريق وتحسين المظهر الحضاري.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

وشدد على ضبط عربات الكارو ومخالفات إلقاء الرتش بمسار الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون.

وتابع المحافظ أعمال تجميل وإنشاء مسطحات خضراء بمنطقة تقاطع طريق المنصورية مع كفر غطاطي أسفل الطريق الدائري، موجها رئيس حي الهرم، بأن تتم على أكمل وجه مع الحفاظ على الحالة العامة للمنطقة.

التنسيق مع إدارة المرور

وتفقد المحافظ، طريق اللبيني بدءا من مطلع الطريق الدائري الجنوبي مروراً بشوارع الهرم وفيصل، وحتى الدائري الشمالي، موجها رئيس حي الهرم ورئيس هيئة النظافة بتكثيف الحملات الدورية لتحسين مستوى النظافة بالطريق، مع التنسيق مع إدارة المرور لمنع الوقوف الخاطئ للمركبات بالشكل العامودي على الطريق، على أن يكون الانتظار بالصف الموازي للطريق فقط لعدم إعاقه الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، محمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.