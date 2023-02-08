محافظ الجيزة: تطوير ورصف 25 شارعا في العياط

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وسرعه الانتهاء منها، وتابع نسب تنفيذ الخطة بمركز ومدينة العياط، التي تضم أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة 52 شارعًا بقرى المركز، لتحسين حركة سير المواطنين.

استكمال تركيب الإنترلوك في 27 شارعًا

وأشار محافظ الجيزة في بيان، إلى الانتهاء من أعمال الرصف بالإنترلوك لـ25 شارعًا بقرى المركز، وجاري استكمال أعمال التركيب لـ 27 شارعًا، ضمن الخطة المحددة للأعمال، لافتًا إلى أنّ الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها، شملت «طابونة الصفتي، الجلادين، إبراهيم غريب، أحمد عبد العظيم، سيد أبو حطب، الحرية، أبو عايشة، فؤاد حجاب، محمد اللفواهي، أبو مصطفى، سيد الحاتوتي، شوقي عرش، مشهور، حمدي مسعود، حمدي الجامع، رضا صادق، مسجد عمر بن الخطاب، عبد العزيز عزت، سعيد عبد الجواد، الشهيد محمد قرني فراج، العيايدة، المأذون، التفوق، كابتن علي، الكوبانية».

المتابعة الدورية لخطة رفع كفاءة الشوارع

وكلف «راشد»، رئيس مركز العياط بالمتابعة الدورية لخطة رفع كفاءة الشوارع، ومدى التزام الشركات بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة لضمان عوامل الاستدامة.

وأكد استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية، والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.