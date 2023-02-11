ضبط 32 طن مواد مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 32 طن مواد مجهولة المصدر في حملات تموينية، وتفصيلا كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 17 طن مستلزمات أعلاف مجهولة

قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الادارة ومفتشي الإدارة بحملة أسفرت عن ضبط مخالفات وتحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :-

1- محضر رقم 1532 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب شركة لأدوات النظافة، وجرى ضبط 15 طن مواد خام مجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج وإدارة نشاط بدون ترخيص.

2- محضر رقم 1533 جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب شركة للأعلاف حيازة 17 طن مستلزمات أعلاف مجهولة المصدر وإدارة بدون ترخيص.

3- محضر رقم 1535 جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب مصنع مخصبات زراعية وأدوية بيطرية حيازة مخصبات تسميد وأدوية ومبيدات حشرية مجهولة المصدر لإدارة نشاط بدون ترخيص.

4- محضر رقم 1829 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت مواد غذائية بناحية السعدية لعدم الإعلان عن الأسعار.

5- محضر رقم 1830 جنح مركز شرطة بلبيس ضد محل بقالة بناحية السعدية لعدم الإعلان عن الأسعار.

6- محضر رقم 1830 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة مواد غذائية بناحية السعدية لضبط 50 كيلو سكر مجهول المصدر بدون فواتير تؤكد مصدره وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

.