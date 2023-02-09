«غرفة الحبوب»: إعلان التموين عن مناقصة استيراد الأرز يعزز المخزون الاستراتيجي

أشاد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بشأن الاستمرار في توفير الأرز الأبيض وأيضا تأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت وآخرها إعلان الوزارة عن مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج الأمر الذي يعزز من زيادة الاحتياطي الاستراتيجي.

طرح الأرز ومنتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأضاف في بيان صحفي، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت طوال الفترة الماضية في توفير كافة السلع الغذائية خاصة مع افتتاح معارض «أهلا رمضان»، وطرح الأرز ومنتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما نجحت الوزارة في توفير سلعة الأرز وطرحه على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية

توريد الأرز الشعير

وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الى أن شعبة الأرز التزمت بقرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال توريد الأرز الشعير وأن الإعلان عن إجراء مناقصة جديدة لتوفير الأرز يصب في مصلحة المواطن خاصة مع اشتراط وزارة التموين بأن يكون العروض المتقدمة لتوريد الأرز مصحوبه بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام وإرسال هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء إختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمتها مع ذوق المستهلك المصري