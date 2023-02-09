تفاصيل إضافة المواليد لبطاقة التموين.. مستند مهم يلزم تقديمه من الأسر البديلة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة المواليد لبطاقة التموين لا يزال متاحا، للأسر الأولى بالرعاية فقط، والصادر لهم قرارا وزاريا بأحقية إضافة أبنائهم على البطاقات التموينية، من أجل زيادة الدعم المخصص لهم من الخبز والتموين.

إضافة المواليد لبطاقة التموين

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك مستندا ضروريا مطلوب تقديمه بشأن إضافة المواليد لبطاقة التموين بالنسبة للأسر البديلة التي ترغب في إضافة الطفل المكفول لديها من وزارة التضامن الاجتماعي، يكمن في صورة من فيزا معاش الطفل المكفول الذي يحصل عليه من قبل وزارة التضامن.

فيما تشمل باقي الأوراق المطلوب تقديمه لمكتب التموين لإتمام طلب إضافة المواليد على البطاقة، على التالي:

** 2 صورة ضوئية من بطاقة التموين.

** 2 صورة رقم قومي للأفراد المستفيدين والمدرجين على بطاقة التموين.

** 2 صورة من شهادات ميلاد الأبناء المطلوب إضافتهم على البطاقة.

** 2 صورة ضوئية من الفيزا الخاصة بالمعاش المعتمدة للأسرة إذا كانت من أصحاب معاش تكافل وكرامة أو أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

** بون صرف التموين للسلع والخبز.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أقر أحقية 4 فئات في إضافة أبنائهم على البطاقة التموينية، وهي: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة وأسر الشهداء».