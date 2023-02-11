«الكوارث التركية»: الطاقة المنبعثة من الزلزال المدمر تعادل 500 قنبلة نووية

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «أفاد»، إن الطاقة المنبعثة من زلزال تركيا المدمر تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

وأشارت «أفاد» التركية، إلى أن الزلزال الأول الذي ضرب البلاد، فجر يوم الاثنين الماضي، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، استمر 65 ثانية، مضيفة أن الثاني، استغرق 45 ثانية.

وأضافت «أفاد»، أن مع وقوع الزلزالين، اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا.

22 شاحنة مساعدات أممية في طريقها إلى معبر «باب الهوى»

وقالت منظمة «الصحة العالمية»، إنه يجب زيادة مستوى المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا، مشيرة في مؤتمر صحفي بمدينة حلب شمال البلاد، إلى أن حجم الضرر يفوق قدرة جهة واحدة على تقديم الإغاثة.

وأعربت الصحة العالمية، عن ثقتها في إمكانية التغلب على كارثة زلزال سوريا، مضيفة أنه يجب تركيز الجهود على إغاثة الناجين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن قافلة مساعدات أممية من 22 شاحنة في طريقها إلى معبر «باب الهوى» السوري.