استمرار الهزات الارتدادية لزلزال تركيا المدمر.. تترواح بين 4 و6 درجات

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «أفاد»، إن الهزات الارتدادية على خلفية الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد فجر يوم الاثنين الماضي، ما زالت مستمرة، وتترواح بين 4 و6 درجات على مقياس ريختر، مناشدة المواطنين الابتعاد عن المناطق المنكوبة.

مواصلة الجهود لانتشال الأحياء

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال أحياء من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وصلت طائرة إماراتية إلى مطار دمشق الدولي محملة بنحو 88 طنا من المساعدات الإغاثية للمتضررين جراء زلزال سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

55 طائرة إماراتية وصلت سوريا

وأشار مساعد وزير الإدارة المحلية معتز دوه جي، إلى أن الطائرة الإماراتية هي الـ13 من نوعها، مضيفا في تصريح للصحفيين إلى أن 55 طائرة وصلت مطارات حلب واللاذقية ودمشق، بينها 28 طائرة هبطت في مطار دمشق الدولي.