مصرع شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في سوهاج

لقي شاب، 17 عاما، مصرعه بطلق ناري بالخطأ، أثناء عبثة بسلاح ناري ملك لوالده.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة بالمحافظة، بوصول المدعو «سمير. ع. م. ج»، 17 عاما، عامل، إلى مستشفي سوهاج الجامعي، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، ويقيم بدائرة مركز المراغة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وسيارة إسعاف، وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء تواجد الشاب المتوفى بالمنزل وعبثه بسلاح ناري كان بحوزة والده خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم الأب أحدا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة.