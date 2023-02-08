قطع المياه عن مناطق في سوهاج لمدة 10 ساعات بسبب كسر مفاجئ لخط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن قرى «الحرجة بالقرعان وبني منصور وعرابة إبيدوس والغابات والعوكلية والحلافي والغنيمية والحرجة قبلي والحرجة بحري والشيخ بركة بمركز البلينا»، اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً حتى السابعة من صباح الخميس الموافق 9 فبراير 2023 ولمدة 10 ساعات.

وذلك بسبب كسر مفاجئ لخط مياه قطر 600 ملي الممتد من محطة مياه البلينا السطحية إلى قرية برخيل، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

الدفع بفرق لإصلاح كسر المياه

وأضاف محمد صلاح الدين، أنه تم الدفع بفرق الصيانة لإصلاح الخط وعودة المياه، وأوضحت مها غازي، مدير الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

مياه مجانية وتشغيل محطات الارتوازي

كما تم تشغيل جميع محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه نقية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تعتذر للمواطنين عن قطع المياه وتؤكد أن فرق الصيانة والإصلاح تعمل الآن لإصلاح الكسر لتشغيل المحطة وعودة المياه للمواطنين.