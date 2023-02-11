تمثال «حوت ما قبل التاريخ» يزين أشهر ميادين الفيوم الثلاثاء.. طوله 15 مترا

ينظم متحف الكاريكاتير بالفيوم معرضا فنيا يوم الثلاثاء المقبل بمقر مركز الفيوم للفنون بقرية تونس، ويشمل الحدث الفني تنصيب تمثال ميداني بطول 15 مترا على شكل «حوت ما قبل التاريخ» الذي تشتهر به المنطقة، وسيتم افتتاحه في ميدان عام بالشارع الرئيسي في قرية تونس.

أبرز المعلومات عن تمثال «حوت ما قبل التاريخ»

وأضاف إبراهيم محمد عبلة مدير مركز الفيوم للفنون في تصريحات لـ «الوطن»: من المقرر أن يشارك في حضور الحدث الفني الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعدد من الفنانين وممثلي المحافظة.

وأشار إلى أن التمثال تم تصنيعه من مواد معاد تدويرها، وقد خصصت محافظة الفيوم قطعة أرض على الطريق الساحلي بالقرب من قرية تونس لوضعه تأثرا وتخليدا لعبق التاريخ بالمنطقة.

وأكد «عبلة»: العمل من تصيم الفنان إبراهيم صلاح، أحد الحاصلين على منحة الإقامة في مركز الفنون استمرت 3 شهور وسيتم افتتاح المعرض بالأعمال التي أنجزها الفنانون خلال هذه الفترة، ومن ضمن الأعمال تمثال «حوت ما قبل التاريخ» الذي تشتهر به الفيوم، وذلك من أجل تزيين الميدان في الطريق العمومي المؤدي إلى وادي الحيتان.

وأشار إلى أن التمثال مُصمم من مواد معاد تدويرها من إطارات السيارات والخردة، ووتم اختيار شكل حوت ما قبل التاريخ الذي تشتهر به المنطقة، ليعبر عن المكان، وتم استخدام هذه المواد ليكون رسالة خاصة للحفاظ على البيئة.

مركز الفيوم للفنون

ويقع مركز الفيوم للفنون في قرية تونس بجانب بحيرة قارون، وتأسس في عام 2006 على يد الفنان محمد عبلة، والمركز مكرس لربط الفنانين محليا وعالميا من خلال إبداع الفن، ويقوم بذلك من خلال توفير العديد من مساحات الاستديو الكبيرة ومكتبة فنية مشتركة لتناول الطعام مما يعزز التعاون بين المشاركين فيها، كما يضم المتركز أيضا أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط.