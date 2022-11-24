«الفنانين التشكيليين» تنعى الراحل حسن الشرق: أعماله عالمية

نعت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، الفنان حسن الشرق، الذي توفي عن عمر ناهز 73 عاما، أمس، بعد تجربة ثرية مع الفن التشكيلي وصل من خلالها إلى العالمية.

وقالت النقيبة صفية القباني، في بيان صحفي: «تنعى نقابة الفناين التشكيليين نقيبًا ومجلس إدارة الفنان حسن الشرق الفنان الفطري العالمي، ومن صعيد المنيا».

متحف حسن الشرق بالمنيا

وأضافت «القباني»: «أتقدم بخالص العزاء إلى الفنانين التشكيليين في مصر عامة، وفناني المنيا خاصة، في وفاة الفنان، والصديق الكريم حسن شرق الفنان الفطري العالمي، حسن الشرق من مواليد 28 مايو 1949 بقرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا».

وأكدت: «تقابلنا كثيرًا في القاهرة، وقد ذهبت لزيارة في المرسم في شرق البحر بالمنيا في أوائل التسعينيات القرن الماضي، في صحبة الفنانين والزملاء الفنان الكبير الدكتور سامح البناني، والدكتور الفنان الكبير مصطفى الفقي، والدكتور الفنان إبراهيم غزالة، وامتدت السهر وقدّم لنا لحم ماعز قد ذبحه للضيافة رغم نزولنا إليه دون ميعاد مسبق».

وأشارت: «شاهدت جدران المنزل تحول إلى متحف لكل أعماله التي امتازت بتسجيل ورسم وتوثيق التراث المصري بطريقته الخاصة، وكان رواد المنزل من الأجانب يأتون للاطلاع على أعماله الفنية وزارت أعماله ومعارضه وفنه العالمي المتميز».