عميد «آداب القاهرة» يكشف تفاصيل امتحانات التيرم الثاني والإجراءات الجديدة

قال الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن نحو 30 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بمختلف الفرق الدراسية.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، والتأكيد على القرارات الوزارية، وكذلك قرارات مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بشأن ضرورة الحصول على لقاح كورونا، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة بين الطلاب أثناء التواجد داخل الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني جامعة القاهرة

أضاف عميد «آداب القاهرة»، أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني جميعها موضوعية، منها ما يتم تصحيحه إلكترونيا بنسبة 70% من الاختبارات، ومنها ما يتم تصحيحه من قبل عضو هيئة التدريس بنسبة 30% من الاختبارات: «قررنا في بعض الاختبارات الموضوعية، أن يجيب الطالب بنفسه كتابته عن الأسئلة، بهدف أن يتعرف عضو هيئة التدريس على رأي الطالب وأسلوب كتابته وتعبيره ومدى فهمه للمحتوى الدراسي، وقدراته العلمية والمهارية، ودا اختبار موضوعي، بعيدا عن الاختبارات الموضوعية المتعارف عليها في أن تكون أسئلتها بنظام الصح والخطأ والاختياري».

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتابع عميد الكلية أن الامتحانات تمر بـ3 فترات، ويتم التعقيم بين كل فترة والتأكيد على إجراءات كورونا، مؤكدا أنه سيتم إعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، بحد أقصى 10 أيام، بعد الانتهاء من امتحان كل مادة.

وأكد عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، أن مجلس الكلية شدد على عدم خروج امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن المنهج الدراسي المقرر.