إحالة المتهمين باستعراض القوة ضد آخرين في المطرية للمفتي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق 6 متهمين لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بالمطرية، إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 15 مارس للنطق بالحكم، وصدَر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشار مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري.

استعراض القوة ضد المجني عليهم

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيام «محمد. م»، «محمود.س»، «أدهم.م»، «محمود.ش»، «سعد.س»، «عمرو.م» بـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم «م.ع»، «ع.ح»، والطفل «ع.ع»، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خلافات بين المتهمين والمجني عليهم

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين قتلوا وآخر مجهول المجني عليه «محمد.ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لحدوث خلافات بينهم وبين المتهم «محمود.ش الشهير بـ«كهربا»، واقترنت تلك الجناية بأخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا الطفل المجني عليه «عبدالرحمن ع»، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد أثناء محاولته الدفاع عن والده.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حازوا وأحرزوا «سلاح ناري مششخن، طبنجة، وسلاحين ناريين غير مششخنين، خرطوش، و26 طلقة» مما تستعمل على الأسلحة النارية.