ضبط 12 طن أسمدة مجهولة المصدر في حملات مكبرة بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال أسبوع، حيث أفاد وكيل وزارة الزراعة بقيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن ضبط 12 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن التحفظ على شحنة واردة من الخارج بها 1000 طن كلوريد البوتاسيوم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة حفاظاً على الصالح العام.

توزيع الكيماويات على المزارعين في المنوفية

وفيما يخص المتابعة الدورية للنهوض بزراعة محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي وزيادة نسبة المزروع منه، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم علاج 53 ألفا و158 فدان زراعي باستخدام المبيد الكيماوي، مشيراً إلى توزيع أكثر من 29 ألفا و944 طن نترات ويوريا ائتمان، وذلك منذ بداية الموسم الشتوي وحتى الآن، لافتاً إلى توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 23 ألفا 902 طن يوريا ونترات، وجار توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

تطهير المساقي الزراعية في المنوفية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقي الخصوصية بنطاق المحافظة بلغت 9 كيلو و50 مترا بنواحي البتانون بمركز شبين الكوم وطنبشا ببركة السبع ومناوهلة بالباجور وكفر قرشوم بتلا وبندر منوف وبرهيم بمركز منوف، والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ574 فدان زراعي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه استمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة، فقد تمت الموافقة على استخراج 19 ترخيصا لتشغيل مزارع، وعمل معاينات لعدد 10 مزارع دواجن وماشية ومناحل، تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى المرور الميداني على ما يزيد عن 5500 فدان حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.