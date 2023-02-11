قروض بنك التعمير والإسكان للمقبلين على الزواج.. تصل إلى مليون جنيه

يرغب المقبلون على الزواج، في الحصول على سلفه أو قرض، لإتمام تجهيز وتأثيث المسكن من مفروشات، وكذلك إقامة مراسم الزفاف، وهي الخدمة التي يتيحها بنك التعمير والإسكان، من خلال منتجاته المصرفية عبر قرضي «الزفاف للموظفين» و«سداد المديونية».

قرض الزفاف من بنك التعمير والاسكان

حدد بنك التعمير والإسكان، عبر موقعه الرسمي، شروط قرض الزفاف للموظفين، ومميزاته، لمساعدة الشباب المقبل على الزواج، وتيسير الإجراءات، وشراء جميع الكماليات والمستلزمات، إذ تصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه، والسداد متاح حتى 10 سنوات.

مميزات وشروط القرض

يطبق بنك التعمير، فائدة متناقصة على قرض الزفاف للموظفين، بنسبة 16%، ما يعادل 9.14% فائدة ثابتة، وبضمان تحويل الراتب لسداد الأقساط، بجانب إصدار وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة السداد، ويمكن للعميل الحصول على تمويل حتى 75% من التكاليف.

ويجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عاما، وألا يزيد عن 65 عاما، بنهاية مدة القرض، والحد الأدنى لصافي الدخل من معاش أو راتب للعميل 1,200 جنيه، وتقديم إثبات دخل من الشركة أو جهة العمل للمتقدم، للحصول على القرض.

قرض سداد المديونية

يتيح بنك التعمير والاسكان، قرض سداد المديونية بفائدة متناقصة تتراوح بين 13.5 و14%، ما يعادل 7.7 لـ8% فائدة ثابتة، وبضمان تحويل المرتب، بقيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه، والسداد خلال فترة من 7 إلى 12 عاما، والأوراق المطلوبة صورة بطاقة شخصية سارية، وإثبات الدخل من جهة العمل.