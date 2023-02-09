«البترول»: إنهاء أعمال تركيب المنصة البحرية بآبار محطة «جيسوم ستار»

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية إنهاء تنفيذ مشروع GNN لتركيب المنصة البحرية والخط البحري الجديد لشركة بتروجلف مصر بمعدلات إنتاجية قياسية، حيث نجحت في إنهاء أعمال تركيب المنصة البحرية وتنفيذ أعمال إنزال الخط البحري الجديد قطر 10 بوصات وبطول 5 كم وذلك بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج PMS11 والوحدات المساعدة.

خدمات البترول البحرية

ووفقا لبيان صحفي عن وزارة البترول، تأتي أهمية المشروع في كونه يساهم بشكل كبير في تعظيم إنتاج شركة بتروجلف مصر من الزيت الخام بأكثر من الضعف ليصل إلى نحو أكثر 20 ألف برميل تقريباً من خلال ربط آبار GNN بمحطة جيسوم ستار.

تسهيلات الإنتاج اللازمة على المنصة البحرية

يذكر أن شركة خدمات البترول البحرية تقترب أيضاً من إنهاء اعمال تسهيلات الإنتاج اللازمة على المنصة البحرية لتعجيل الإنتاج المُبكر من حقل شمال جيسوم الشمالي بمنطقة خليج السويس، ويأتي المشروع تأكيداً للنجاحات القياسية لشركة خدمات البترول البحرية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، ودورها الإستراتيجي كشركة رائدة في مجال الأعمال البحرية في السوق المحلي والعالمي.