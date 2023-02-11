توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد.

وتابع بيان الأرصاد: وسيكون الطقس مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى شمال القاهرة، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، ويكون هناك فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة حالة الطقس يوم الإثنين والثلاثاء، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 12 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الإثنين 13 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.