قصر فيلم The wolf of wall street للبيع: فقد أكثر من 4 ملايين دولار من سعره

أحد أعمال النجم الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو، فيلم The wolf of wall street، الحاصل على العديد من الجوائز، تم تصوير كثير من مشاهده بأحد القصور الفارهة، وبعد 10 سنوات من إصداره تم عرض القصر للبيع مقابل 10 ملايين دولار، بحسب موقع «ladbible» البريطاني.

يقع القصر على بعد ساعة من مدينة مانهاتن الأمريكية، وتصل مساحته إلى 5 أفدنة من الأرض، ومساحته الداخلية 15000 قدم مربع، ويحتوي القصر على 6 غرف نوم بمساحات ضخمة واسعة، و7 حمامات و3 غسالات أطباق نوعها غريب ومختلف، ويضم 3 طوابق وقبو، وغرفة للاستحمام بمياه ساخنة فقط، ومسبح مياه مالحة وبركة شلال وحظيرة.

عرض القصر للبيع في عام 2014 و2021

وليست المرة الأولى التي يعرض فيها قصر فيلم The wolf of wall street للبيع، ففي عام 2015، أي بعد عامين من عرض الفيلم، تم عرضه مقابل 14.5 مليون دولار، وفي عام 2021 تم عرضه بنفس السعر، ثم مع بداية العام، وصل سعره إلى 10 ملايين دولار، وهو أقل بـ4 ملايين عن الأعوام الماضية.

ونشرت الشركة المسؤولة عن القصر عبر «إنستجرام» منشورًا بعرض بيع القصر مقابل 10 ملايين دولار، وفوجئ المتابعون بالسعر مقارنة بالخدمات المتوفرة داخله، متوقعين زيادة سعره بزيادة الخدمات ووسائل الرفاهية والراحة.

The wolf of wall stree.. أشهر أفلام دي كابريو

ويعد فيلم The wolf of wall street الشهير أبرز أفلام ليوناردو دي كابريو، ومن إخراج المخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وشارك في بطولته مارجت روبي وماثيو ماكهوني وجونا هيل، ووصلت ميزانيته لـ100 مليون دولار وبلغت إيراداته بالسينمات أكثر من 400 مليون جنيه.