ضوابط تشغيل مخازن المواد الغذائية وفق قانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط تشغيل مخازن القش والبوص والسرس وقشورالحبوب والكسب والخشب الكسر والمنتجات النسيجية ومنتجات الغزل وغيرها من المواد الجافة وهي كالتالي:

- لايقل ابتعاد المخازن المكشوفة عن المساكن وشون تخزين الأقطان المكشوفة ومستودعات المواد البترولية والأسمدة الكيماوية الخطرة وما يماثلهم عن 100 متر.

- يكون المخزن المسقوف من مواد غير قابلة للاحتراق.

ضوابط المخزن

- يحدد المخزن المكشوف بسور بإرتفاع 3 أمتار، ويترك بين كل مجموعة وأخرى ممر بعرض 10 أمتار وبين المجموعات التخزينية والسورالخارجي للمخزن ممر بعرض 15 مترا في السور غير الأصم ، و10 أمتار في السور الأصم.

- لا يكون بالمخزن أو يمر به أو يجاوره مصدر حراري كمواسير البخار أو المداخن ، ولا تقل المسافة بين المخازن المكشوفة للمواد السريعة القابلية للاحتراق كالقش، البوص، السرس، قشور الحبوب وبين مصدر للنيران عن 50 مترا و10 أمتار للمخازن المسقوفة ومخازن المواد الأخرى كالكسب والخشب الكسر والمنتجات النسيجية والغزل والحبال .

- يزود المخزن المقفول الذي تزيد مساحته عن 100 متر مربع بمدخل ومخرج غير متواجهين ولايقل البعد بين حديهما عن 8 أمتار.

- منع التدخين أو ايفاد النيران أو حمل علب الكبريت والولاعات في المخازن.

- تنظيم حركة الوحدات الميكانيكية بالممرات ويوقف محركاتها عند الشحن والتفريغ.

مخازن مواد الأغذية الجافة

- ينشأ سقف المخزن من مواد مقاومة للحريق، وتكون أسقف مخازن الزبدة أو المسلي أو الزيوت النباتية أو الحيوانية والشحوم من مواد غير قابلة للاحتراق

- مراعاة التخزين السليم بحيث لا تؤثر إحدى المواد تاثيرا ضارا بالمادة الأخرى مثل إبعاد السكر عن المواد السائلة

- حظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية في مخازن الأغذية.

- يعلق على باب المخزن لافتة بأنواع المخزنة فيه.

- حفظ زجاجات اللبن المبستر في ثلاجات كهربائية.