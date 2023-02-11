مصرع شخص وإصابة 8 إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين، إثر انقلاب سيارة «تمناية» بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 9358 «ن ب ص»، تمناية، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم شمال كمين الصفا بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أسفر عن مصرع عزت حسين محمد مهدي 65 عاما، بالمعاش.

نقل 8 مصابين إلى المستشفى

وأصيب في حادث المنيا كل من: محمد مهدي محمد، 65 عاما، شقيقه سعيد، 60 عاما، عبد الناصر محمد رمضان، 32 عاما، ربيع عبد العظيم محمد 39 عاما، محمود عبد العظيم محمد 42 عاما، صابر محمد عبد القادر، 62 عاما، أحمد سيد علي 52 عاما، خالد حسين لطفي 54 عاما.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.