قناة الحياة تستعرض إنشاء محطة معالجة مياه الصرف بقرية بلهاسة في المنيا

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا عن استمرار العمل بقرية بلهاسة التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

المحطة تقام على مساحة 12 فدانا

وتقام محطة معالجة قرية بلهاسة، على مساحة 12 فداناً، ونسبة التنفيذ 60%، وتعمل بطاقة استيعابية 15 ألف متر مكعب يوميا، وتبلغ تكاليف إنشاء محطة معالجة قرية بلهاسة بمركز مغاغة 350 مليون جنيه.

وتخدم المحطة، قرى بلهاسة ونزلة بلهاسة ودهمور وميانة وأطنية وملاطية والكوم الأخضر وحميدة الجندي، ويستفيد منها 150 ألف نسمة في الـ 8 قرى.

ووفرت محطة معالجة مياه صرف صحي قرية بلهاسة بمركز مغاغة 500 فرصة عمل.

وقال المهندس إسلام شاكر مدير مشروع محطة معالجة قرية بلهاسة بمغاغة، إن محطة المعالجة تخدم 15 ألف متر مكعب يوميا ويمكن زيادتها 10 آلاف متر مكعب أخرى، ليكون الإجمالي 25 ألف متر مكعب.

مكونات المحطة

ولفت المهندس مينا إسحق مشرف بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز مغاغة بالمنيا، إلى أن المحطة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية ونظام التهوية الممتدة، ومكونة من مدخل المصافي وأحواض التهوية، إذ توجد 3 أحواض.