رئيس جامعة أسيوط يعتمد أسماء المقبولين للدراسة بالمرحلة الثانية بـ 4 كليات أهلية

اعتمد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، كشوف الطلاب المقبولين للدراسة بالمرحلة الثانية بالجامعة الأهلية في الأماكن الشاغرة، التي تم الإعلان عنها شهر يناير الماضى.

عدد الطلاب المقبولين

وكشف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للدراسة بالجامعة الأهلية من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بلغ 510 طالبا وطالبة وبلغ العدد الإجمالي للمقبولين بكافة الأماكن الشاغرة 66 طالبا وطالبة حيث تقدم للدراسة بكلية الصيدلة والبحوث الدوائية 276 طالبا تم قبول منهم 37 طالبا كما يوجد 194 طالبا على قائمة الانتظار من الراغبين فى التقدم للدراسة بكلية الصيدلة سوف يتم اختيار من هو أعلى مجموع منهم في حالة انسحاب أحد الطلاب المقبولين، و لكلية الألسن واللغات التطبيقية تقدم 30 طالبا وتم قبول عدد 19 طالبا.

كما تقدم لكلية العلوم الادارية والمالية 20 طالبا وطالبة، وتم قبول عدد 10 طلاب ، أما كلية الهندسة والعلوم التطبيقية فشهدت تقدم 21 طالبا ولكن لم يتم قبول أحد لعدم استيفاء العدد الأدنى للطلاب المقبولين .

نتيجة الشهادات المعادلة

وسوف يتم اعلان نتيجة طلاب الشهادات المعادلة في وقت لاحق بعد مراجعتها بالمجلس الأعلى للجامعات، وللاطلاع على نتيجة القبول يتم الدخول على الرابط التالي وإدخال الرقم القومي للمتقدم http://asnu.edu.eg/home/TANSIK2 وعلى جميع الطلاب المقبولين سرعة التوجه إلى شؤون طلاب الكلية المرشح بها لتسليم الملف الخاص به وسداد الرسوم في موعد أقصاه 5 أيام عمل حتى 16/2/2023، وبعد ذلك الموعد يعتبر الطالب متنازلاً عن قبوله بالكلية.