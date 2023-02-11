مصرع شخص صدمته سيارة بالطريق الصحراوي في المنيا

لقي شخص مصرعه، إذ صدمته سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في شمال غربي محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

اصطدام سيارة بشخص

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 6135 ف ع، بشخص أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين مركز العدوة بشمال غربي المحافظة.

نقل الجثة إلى المشرحة

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما تسبب في اصطدام السيارة بـ«سعيد محمد إبراهيم» 45 عامًا، نتج عن ذلك مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور للتحفظ على السيارة، وتحرير محضرا بالحادث.