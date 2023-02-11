مصرع مسن في انهيار سقف شقته بسبب سوء الطقس بالإسكندرية (صور)

لقى مسن مصرعه، مع غروب اليوم، إثر انهيار سقف حجرة بالدور الثامن بشارع خالد بن الوليد التابع لحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، عقب انهيار السقف وهو داخل الحجرة، نتيجة التصدعات المتكاثرة نتيجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة، حيث أن العقار احتاج إلى ترميم منذ سنوات ولم يحدث له الترميم، فازداد الأمر مع العوامل الجوية ومرور السنوات.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول رئيس الحي، بلاغا بانهيار سقف حجرة بالدور الثامن بـ53 شارع خالد بن الوليد، ووجود متوفى.

تفاصيل مصرع مسن في الإسكندرية اليوم

توجه رئيس الحي بصحبة قوة أمنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني بمديرية أمن الإسكندرية، وتبين سقوط سقف حجره بالدور الثامن علوي، ما أدى إلى وفاة المواطن «محمد. ع. أ» 77 سنة، على المعاش ويقطن الشقة السكنية بمفرده.

العقار يحتاج إلى ترميم

وجرى فحص ملف العقار، حيث لم يتبين صدور قرار ترميم له، بينما أكد أحد قاطنيه على وجود قرار ترميم منذ عام 1998، إلا أنه لم يستدل على ذلك القرار بسبب احتراق ملفات الحي أثناء الثورة.

وعليه فإن قاطني العقار لم ينفذوا عمليات الترميم، ما أدى إلى انهيار سقف الحجرة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والأمطار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة.