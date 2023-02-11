«الشوالي» ابن حلايب يشعل مسرح «الدوم» بـ«الشمندورة».. ولجنة التحكيم: إنت جاي بجمهورك

شارك المتسابق أحمد الشوالي، من أبناء مدينة حلايب بالبحر الأحمر، في الحلقة العاشرة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم» في فئة الغناء بأغنية «الشمندورة» للفنان محمد منير.

تفاعل الجمهور أغنية الشمندورة

وتفاعل جمهور الدوم بالتصفيق الحار بعد انتهاء «الشوالي» من تقديم أغنية «الشمندورة»، ليعلق الشاعر أمير طعيمة، عضو لجنة التحكيم قائلا: «إنت يا أحمد جاي بجمهورك، وعندك فرصة ذهبية لأن اللون اللي بتقدمه غير موجود عندنا في البرنامج وناقص جدا في السوق المصري، ومحتاج تركز أكثر ولازم تعرف إن عندك فرصة حاول متضيعهاش».

وعلق الفنان حميد الشاعري قائلا: «أنت موهبة عظيمة يا أحمد»، وقالت الفنانة أنوشكا لـ«الشوالي»: «لا تعتمد على قبولك فقط، لأن النتيجة هتكون في الآخر ولازم تحافظ على مخارج الألفاظ ونهايات الجمل».

لجنة التحكيم

وقال المتسابق أحمد الشوالي، إن لجنة التحكيم أعطته ملاحظات بسيطة: «إن شاء الله أحاول اتداركها في المراحل القادمة وأكون عند حسن ظن الجميع، وكل اللي يجيبه ربنا كويس والحياة مكسب وخسارة وفي كل الأحوال أنا راضي».

وضمت لجنة التحكيم كوكبة من النجوم، وهم الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.