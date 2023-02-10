حميد الشاعري لمتسابق في «الدوم»: «عاجبني إنك غنيت لعبدالحليم بطريقتك»

قدم المتسابق يحيى منواتي، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، فقرة غنائية مميزة أمام لجنة التحكيم لبرنامج «الدوم»، والذي انطلقت عاشر حلقات موسمه الثاني اليوم الخميس، على قناة DMC.

استحسان لجنة تحكيم الدوم

ولاقى أداء يحيى منواتي، استحسان لجنة تحكيم الدوم، وعلق الفنان حميد الشاعري: «هايل يا يحيى، عارف عجبتني في إيه، إن إنت غنيت أغنية عبد الحليم بطريقتك، وده في حد ذاته حاجة جميلة».

من جهته، قال الشاعر أمير طعيمة: «أنا أتفق مع حميد الشاعري، أنت فعلا غنيت أغنية الهوا هوايا لعبد الحليم بطريقتك، بأداء حلو وبتغني وأنت مرتاح، وهادي».

وضمت لجنة التحكيم، كوكبة من النجوم، وهم الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.