المتسابقة خلود عثمان تقدم أغنية «الأسامي» في برنامج «الدوم».. وأنوشكا: أحسنتي

شاركت المتسابقة خلود عثمان، من محافظة الإسكندرية، في الحلقة العاشرة بالموسم الثاني من برنامج «الدوم»، بفئة الغناء.

نصائح لجنة التحكيم

وقدمت «خلود» أمام لجنة التحكيم، في اختبار الدقيقة الواحدة، أغنية «الأسامي» للمطربة الراحلة ذكرى، ووجهت لها اللجنة بعض النصائح، إذ قال لها الفنان حميد الشاعري: «أغنية صعبة جدًا»، فيما قال لها الشاعر أمير طعيمة: «كان فيه شوية حاجات بسيطة ممكن تبقى أحسن، بس في المجمل حلو»، وأضافت الفنانة أنوشكا: «أحسنتي».

وقالت «خلود»: «أستاذ حميد الشاعري كان متأثر جدًا بالأغنية، وأنا حسيت إن إحساسي وصل له».

وضمت لجنة التحكيم، كوكبة من النجوم، وهم الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

ونجح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.